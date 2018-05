Aïn Defla : Destruction de 3 caches

Trois caches pour terroristes ont été détruites vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Aïn Defla, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée à Aïn Defla (1ère Région militaire), le 11 mai 2018, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit trois caches pour terroristes", précise le MDN. D’autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Laghouat et Touggourt (4e RM), "trois contrebandiers et ont saisi un camion chargé de 40.850 cartouches de tabac", ajoute la même source.

Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes ont saisi à Annaba et El-Kala (5e RM), "deux embarcations et du matériel de plongée, alors que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen", relève le communiqué.