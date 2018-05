Vols d’Air Algérie vers la France : Perturbations aujourd’hui et demain

Le trafic aérien entre l’Algérie et la France pourrait être perturbé aujourd’hui et demain, suite à un mouvement social des contrôleurs aériens de la région du Marseille, a indiqué jeudi la compagnie aérienne nationale Air Algérie dans un communiqué. «En raison de la grève des contrôleurs aériens de la région du Marseille samedi 12 et dimanche 13 mai 2018, il est porté à la connaissance des passagers de la compagnie Air Algérie que des perturbations pourront se faire ressentir sur tous les vols de et vers la France traversant l’espace aérien du sud de la France», a précise la même source. Par conséquent, les vols d’Air Algérie vers l’Europe traversant la région de Marseille seront aussi concernés par ces retards, ajoute le communiqué. Toutefois, aucune annulation ni réduction du trafic ne sont prévues, a rassuré Air Algérie.