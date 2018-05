M. Ouyahia reçoit une délégation des présidents de la Chambre de commerce et d’industrie arabe

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu jeudi à Alger, une délégation des présidents de la Chambre de commerce et d'industrie arabe, conduite par Nael Raja El Kabariti, président de l'Union générale des Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture des pays arabes, indique un communiqué des services du Premier ministre. La délégation des présidents de la Chambre de commerce et d'industrie arabe effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue des travaux de la 127e session du Conseil de cette Organisation. L'audience s'est déroulée en présence du ministre du Commerce, Said Djellab, et du président de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie, Mohamed Laid Benamor.