Libye : Le Représentant spécial du SG de l’ONU aujourd’hui en Algérie

Le Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Ghassen Salamé, effectuera aujourd’hui une visite de travail en Algérie, dans le cadre des "concertations et des contacts réguliers" entre l'Algérie et la MANUL, visant à accélérer la mise en œuvre du Plan d'action onusien en Libye, indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "Dans le cadre des concertations et des contacts réguliers entre l'Algérie et la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), visant à accélérer la mise en œuvre du Plan d'action onusien en Libye, le Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la MANUL, Ghassen Salamé, effectuera le 12 mai 2018, une visite de travail en Algérie", précise la même source. M. Salamé "s'entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, de la situation en Libye à la lumière des récents développements intervenus dans ce pays frère et voisin", ajoute la même source. "Cette occasion sera mise à profit pour réaffirmer le soutien de l'Algérie à la centralité du rôle des Nations unies dans le règlement de la crise libyenne et sa position résolue pour le rétablissement de la stabilité, de la paix et de la sécurité de la Libye", souligne le communiqué.