Est du pays : 12 casemates et 23 bombes détruites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de recherche et de ratissage menées distinctement à Tébessa, Batna, Skikda (5e RM) et Médéa (1re RM), des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 9 mai 2018, douze casemates pour terroristes, vingt-trois bombes de confection artisanale, des outils de détonation, des denrées alimentaires et d'autres objets», note le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP «ont arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), trois narcotrafiquants et sept contrebandiers et saisi vingt kilogrammes de kif traité, 1.970 comprimés psychotropes, quatre véhicules tout-terrain, 7,5 tonnes de denrées alimentaires, douze groupes électrogènes et douze marteaux piqueurs». D'autre part, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Bejaïa (5e RM) et Tlemcen (2e RM), six narcotrafiquants et saisi 56 kilogrammes de kif traité, alors qu'un autre détachement a appréhendé, à Ouargla (4e RM), un narcotrafiquant en possession de 8.600 comprimés psychotropes», ajoute le communiqué.