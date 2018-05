M. Bedda s’entretient avec l’ambassadeur croate : échange de visites parlementaires

Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a reçu, mardi à Alger, l'ambassadeur de Croatie à Alger, Marin Andrijasevic, avec lequel il s'est entretenu sur les relations bilatérales dans leur volet parlementaire, ainsi que les voies et moyens de leur promotion. L'entretien, qui s'est déroulé au siège du ministère, a permis de «passer en revue l'état des relations bilatérales, notamment au volet parlementaire, outre les voies et moyens de leur promotion, à travers l'échanges de visites et d'expériences». Les deux parties ont mis en avant, à ce propos, le rôle «important» des groupes d'amitié parlementaire dans le rapprochement des deux peuples.