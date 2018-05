Le moudjahid Abdelkader Nour, inhumé au cimetière de Sidi Fredj

Le moudjahid et ancien directeur à la radio algérienne (respectivement Chaînes I et II), Abdelkader Nour, décédé mardi à l'âge de 87 ans, a été inhumé, hier au cimetière de Sidi Fredj, apprend-on auprès de ses proches. Né le 23 octobre 1931 à M'sila, le défunt avait rejoint l'institut de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, en 1950, où il a obtenu son attestation de succès avec mention. Il avait rallié les rangs du Front de libération nationale (FLN), alors qu'il était encore étudiant, et c'est ainsi qu'il a été parmi les fondateurs de la première Ligue des étudiants algériens au Caire, en 1956. Le défunt avait fait ses débuts à la «Radio Sawt El-Arab», au service de la Révolution nationale, à travers une contribution active à «la Rubrique Maghreb», puis au célèbre programme «La Voix de la République algérienne».