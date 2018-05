Lutte contre Daesh en Libye : Haftar lance une opération militaire à Derna

Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen, a annoncé, lundi, le lancement d'une opération militaire pour «libérer» la ville de Derna, sous la coupe de groupes terroristes depuis la chute de Mouammar El Gueddafi en 2011. «L'heure zéro a sonné pour la libération de Derna», a déclaré le maréchal Haftar, précisant que ses forces avaient commencé à pilonner les «bastions des terroristes» dans cette ville située à plus de 1.000 km à l'est de la capitale Tripoli. M. Haftar a indiqué avoir donné des instructions à ses forces pour épargner les civils à Derna. Les forces du maréchal Haftar assiègent depuis plusieurs mois cette ville côtière de 150.000 habitants dans l'est libyen. L'EI a revendiqué la semaine dernière à Tripoli une attaque suicide contre la Haute commission électorale libyenne (HNEC) qui a tué 14 personnes.