Béchar : Identification des victimes des grandes catastrophes

Les éléments des différents services de la Police du sud-ouest ont bénéficié d’une opération de formation en matière d’identification et de reconnaissance des personnes, suite à d’éventuelles grandes catastrophes dont elles pourraient être victimes. Une opération qui s’inscrit dans le cadre de la formation continue de l’ensemble des forces de police, relevant de l’Inspection régionale de la police du sud-ouest et qui, durant deux jours, aura permis aux participants de bénéficier d’informations et de recommandations quant aux pratiques d’intervention sur les lieux de drames et de catastrophes naturelles, en vue d’une identification des victimes. Un échange d’expériences et d’interventions, via la visioconférence, a été instauré grâce à la participation d’éléments de la Protection civile et d’un médecin légiste, principales parties intervenantes en pareilles circonstances, et qui s’inscrit dans une optique d’un véritable professionnalisme de ce corps de sécurité.

Ramdane Bezza