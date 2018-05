Batna et Tébessa : 7 casemates et 7 bombes artisanales détruites

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 6 mai, 7 casemates pour terroristes et 7 bombes de confection artisanale», précise un communiqué du MDN. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam (6e Région militaire), 9 contrebandiers et saisi 3,82 tonnes de denrées alimentaires, 18 groupes électrogènes et 17 marteaux-piqueurs», note la même source.

D'autre part, à Mostaganem (2e Région militaire), des éléments de la Gendarmerie nationale «ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 5 personnes, tandis que 22 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen», ajoute le communiqué.