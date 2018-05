Tchad : Six morts dans une attaque de Boko Haram

Quatre agents de l'Etat, un militaire et un civil ont été tués lors d'une attaque d'un poste de contrôle de l'armée tchadienne sur une île du lac Tchad, dans la nuit de samedi à dimanche, a appris l'AFP de source militaire. «Des éléments de Boko Haram ont attaqué un poste avancé de l'armée tchadienne de la localité de Gabalami, non loin de Kinassarom, sur une île du Lac Tchad, tuant deux douaniers, deux agents des eaux et forêts, un militaire et un civil», a déclaré cette source.