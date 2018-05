Ain Témouchent : deux opérations chirurgicales cervicales délicates pratiquées sur deux patients

Deux opérations chirurgicales cervicales délicates ont été pratiquées sur deux patients dans la nuit du vendredi à samedi à l’établissement hospitalier "Dr Benzerdjeb" d'Ain Témouchent, a-t-on appris des responsables de cette structures sanitaire.

Ces deux opérations ont été supervisées par le professeur Nadjib Khouri de l’hôpital de Rouen (France) en collaboration avec le staff chirurgical du service de déformation de la colonne vertébrale de l’hôpital "Dr Benzedjeb".

La première intervention a été pratiquée à un enfant de 14 ans souffrant du handicap psychomoteur, a indiqué Dr Fariz Benmansour, spécialiste de la colonne vertébrale à l’hôpital "Dr Benzerdjeb".

Cette intervention réussie a consisté à démonter totalement les pieds de l’enfant, leur réinstallation et le traitement de la névralgie, selon la même source.

La deuxième opération effectuée pour un autre enfant du même âge souffrant également d'un handicap au niveau de la partie supérieure de la cuisse suite à une chute lui ayant causé des douleurs et une difficulté dans son marcher.

Ces deux opérations, dont une a duré 7 heures, ont vu la participation d’un staff médical du service de chirurgie de colonne vertébrale de l’hôpital "Dr Benzerdjeb" qui est très réputé au niveau national en cette spécialité et £uvre à accéder à la chirurgie de l’handicap psychomoteur comme projet à promouvoir les prestations thérapeutiques dispensés par l’hôpital, a souligné Dr Benmansour.

Les responsables de cet hôpital ont insisté sur la formation lors de la 8eme édition du forum international de la santé de deux jours sous le thème "la maîtrise des soins en milieu hospitalier", ouvert vendredi avec la participation de 200 spécialistes, gestionnaires des structures sanitaires

et paramédicaux du pays et de l’étranger.

Cet hôpital a réalisé de bons résultats en opérations chirurgicales portant sur le traitement des déformations de la colonne vertébrale, des malformations congénitales. Il a effectué 30 opérations de ce genre depuis le début d’année en cours.

APS