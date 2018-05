Pologne: sept personnes recherchées suite à une secousse dans une mine

Sept mineurs étaient recherchés après une forte secousse d'origine indéterminée survenue samedi dans la mine Zofiowka dans le bassin de Silésie, dans le sud de la Pologne, a indiqué l'Office

polonais des mines (CUW).

"Selon les récentes informations, on recherche sept employés. Huit équipes de sauveteurs sont sur place", a indiqué Anna Swiniarska-Tadla, porte-parole de CUW, citée par l'agence PAP. D'autres employés ont pu être évacués.

Les sauveteurs ont installé une base près du lieu de l'accident mais ne peuvent agir à cause d'un taux de méthane trop élevé, selon CUW.

La secousse, dont on ignore la cause exacte, a eu lieu à 11H00 locale (09H00 GMT) à la profondeur de 900 mètres et a été ressentie également à la surface.

Le charbon reste la principale ressource énergétique en Pologne. L'an dernier, les mines polonaises ont extrait 65,5 millions de tonnes de charbon.

APS