In-Guezzam : Saisie de plus d'une tonne de denrées alimentaires

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a intercepté, mercredi dernier à In-Guezzam (6e Région militaire), deux véhicules tout-terrain, 1,7 tonne de denrées alimentaires et 800 litres d’huile de table, tandis que des Garde-frontières ont saisi, à Tlemcen / 2e RM, vingt-quatre kilogrammes de kif traité", précise la même source. D’autre part, des Garde-frontières "ont saisi, à Souk Ahras (5e RM), 480 comprimés psychotropes, alors que dix immigrants clandestins de différentes nationalités "ont été arrêtés à Aïn Témouchent et Tlemcen", rapporte également le communiqué.