Tlemcen : Six narcotrafiquants arrêtés

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, jeudi dernier, lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen et Ain Témouchent / 2e RM, cinq narcotrafiquants et saisi 124,5 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a appréhendé, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, un autre narcotrafiquant en possession de 51 kilogrammes de la même substance à Tébessa / 5e RM", indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

D’autre part, "des détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 7.766 litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa et El-Taref / 5e RM, alors que 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Bordj Badji Mokhtar", ajoute le communiqué du MDN.