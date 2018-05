Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce aux efforts des unités de l’Armée nationale populaire, un terroriste s’est rendu, mardi, aux autorités militaires à Tamanrasset/6e RM.

Il s’agit, en l’occurrence, du dénommé «D.Abdi» dit «Bilel», qui avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs garnis de munition», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Dans le même cadre, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, à Tébessa/5e RM, 8 casemates pour terroristes et 4 bombes de confection artisanale, ajoute le communiqué.

D’autre part, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, à El- Oued/4e RM, 3 narcotrafiquants et 2 contrebandiers, et saisi un camion, 53 quintaux de tabac et 14 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des garde-frontières ont saisi, à Tindouf/3e RM, Tlemcen et Sidi Bel-Abbès /2e RM, une autre quantité de kif traité s’élevant à 72 kilogrammes, ainsi que 1.540 comprimés psychotropes. Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, 28 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ouargla et à Tlemcen, selon la même source.(APS)