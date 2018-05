Lutte contre le terrorisme : Le rôle des parlementaires en exergue

Le Conseil de la nation a participé, hier et aujourd’hui à Bruxelles (Belgique), à une conférence organisée par l’Institut international pour la justice et l’État de droit, en collaboration avec l’Union européenne (UE), sur «Le lien entre parlementaires et acteurs de la justice pénale dans la lutte contre le terrorisme», a indiqué l’institution dans un communiqué. La conférence a pour objectif de soutenir «les parlementaires dans les efforts de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme sur la base des recommandations de «La Valette» issues du sommet international de la lutte contre le terrorisme, outre l’élaboration d’un guide au profit des parlementaires déterminant leur responsabilités en matière de lutte contre terrorisme dans le cadre de l’État de droit. L’Algérie est représentée aux travaux de cette conférence par le sénateur Noureddine Belatrache.