Drame au large de Cap Falcon : 15 migrants morts 19 autres secourus

Au total 5 corps sans vie de ressortissants subsahariens, candidats à l’émigration clandestine, ont été découverts à bord d’une embarcation pneumatique en provenance du Maroc, tandis que 19 autres ont été secourus hier au large de Cap Falcon (Aïn El-Turck) par les unités territoriales des garde-côtes d’Oran, a-t-on appris du chargé de la communication de ce corps de sécurité.

«Suite à un avis de recherche émanant des autorités espagnoles, en date du 27 avril dernier, faisant état de 39 candidats à l’émigration clandestine, tous de ressortissants africains, ayant pris le départ depuis les côtes de Nador ( Maroc) pour rallier les côtes espagnoles, les unités territoriales des garde-côtes, en patrouille en mer, ont découvert dimanche, à 2 miles au Nord de Cap Falcon, 15 corps sans vie de subsahariens à bord d’un pneumatique et secourus 19 autres migrants clandestins», a précisé la même source. Les mauvaises conditions climatiques ayant sévi sur la région, ces derniers jours, seraient à l’origine de ce drame, ont indiqué les services de la Protection civile de la wilaya d’Oran. Aussitôt alertés, les mêmes services ont mobilisé une équipe de plongeurs professionnels pour lancer les recherches en mer et retrouver les cinq autres personnes portées disparues. De même source, on précise que les rescapés ont été évacués vers l’hôpital d’Aïn El-Turck, dans un état de santé «dégradé», où ils sont pris en charge sur les plans sanitaire et psychologique, ajoute-t-on de même source.