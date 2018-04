Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

Un terroriste, en possession d’un pistolet mitrailleur, s’est rendu samedi aux autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des détachements de l’Armée nationale populaire déployés le long des frontières, un terroriste s’est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire), précise la même source. «Il s’agit, en l’occurrence, du dénommé R. Essalek, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015. Ledit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions». Dans le même contexte et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire «a découvert, près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar, une cache contenant (41) obus antichar calibre 105 mm», rapporte également le communiqué.