Tipasa : Un corps non identifié repêché

Les services de la Protection civile ont repêché, vendredi soir, un corps non identifié au port de Tipasa, portant le bilan des cadavres repêchés depuis février dernier sur les côtes de Tipasa à quatre, dont celui d'une femme à Bou Haroune, a-t-on appris hier des mêmes services.

«Il s'agit du cadavre d'un homme découvert par des pêcheurs dans un état de décomposition avancée», précise la même source, ajoutant que «la dépouille a été transférée à la morgue de l'hôpital de Tipasa, pour une autopsie par le médecin légiste, afin de déterminer les causes de la mort dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte par les services de la Gendarmerie nationale», selon la même source.

Trois autres corps avaient été récupérés depuis février dernier à Messelmoune, Gouraya et Bou Haroune, dans la wilaya de Tipasa.