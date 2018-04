Bordj Badji Mokhtar : Huit contrebandiers interceptés

Huit contrebandiers ont été interceptés, vendredi à Bordj Badji Mokhtar, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a saisi 4 véhicules tout-terrain et d'autres objets, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 8 contrebandiers et saisi 4 véhicules tout-terrain, 3 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs et 1 détecteurs de métaux», précise la même source.

D'autre part, des garde-côtes «ont mené, à Skikda (5e RM), une opération de sauvetage de 4 individus qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale, au nord de Cap Bougaroune à Collo», souligne le communiqué.