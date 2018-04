Reddition d’un terroriste

Un terroriste, en possession d'un pistolet-mitrailleur, s'est rendu vendredi aux autorités militaires à Jijel, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué.

«Dans la dynamique des efforts soutenus fournis par les différentes unités de nos Forces armées, et suite à l’opération de reddition de la famille du terroriste «F. Salah», composée de 10 membres, dont le terroriste «F. Oussama», aux autorités militaires, jeudi 26 avril 2018 à Jijel, et en réponse à l’appel de sa famille, le terroriste dénommé «L. Riad» alias «Ishak Abou Houmam» s'est rendu, le 27 avril 2018, aux autorités militaires dans la commune d’El-Anser, wilaya de Jijel (5e Région militaire)», précise la même source. «Ledit terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2003, avait en sa possession un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs de munitions et 118 balles. Il convient de rappeler que le bilan de cette opération s’élève à la récupération de 2 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et d’une quantité de munitions, ainsi que la découverte et la destruction de 11 casemates pour terroristes contenant divers outils de détonation et d’autres objets», note-t-on.

«Ces résultats de qualité réitèrent l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut-Commandement de l’Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tout le pays», conclut le communiqué.