Constantine, Un bus se renverse : 2 morts et 36 blessés

Un terrible accident est survenu jeudi soir, vers 22 h 36, au niveau du tronçon de l’autoroute Est-Ouest situé entre la localité d’Aïn Smara et la cité Zouaghi Slimane. Selon le communiqué de la protection civile, un bus de marque Higer, assurant la liaison Souk Ahras – Sidi Bel Abbès, s’est renversé sur le flanc, faisant 2 morts et 36 blessés.

Les passagers décédés, âgés respectivement de 22 et 46 ans, ont été acheminés vers la morgue du centre hospitalo-universitaire Ben Badis, alors que les blessés, souffrant de traumatismes divers, ont été soignés au niveau dudit centre, ainsi qu’à l’hôpital militaire régional universitaire Allaoua-Benbaâtouche, sis à la nouvelle ville Ali Mendjeli, la plupart des passagers appartenant au corps de l’armée. L’opération, pour laquelle la direction de la Protection civile de Constantine a mobilisé 55 agents, 4 camions d’intervention et 11 ambulances, a été supervisée par le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, aux côtés du commandant du secteur opérationnel militaire, du commandant du groupement territorial de la gendarmerie, ainsi que du directeur de la Santé et des Populations. Concernant les causes de l’accident, celui-ci serait lié aux conditions météorologiques défavorables qui avaient régné jeudi soir, caractérisées, notamment par des orages violents et une mauvaise visibilité.

I. B.