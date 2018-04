Jijel : 152 projets d'investissement validés

Soixante-huit projets d'investissements ont été lancés sur un total de 152 validés par la commission d'investissement de la wilaya depuis 2011, a indiqué hier à Jijel le chef de l'exécutif local, Bachir Far. «135 décisions de validation ont été attribuées aux investisseurs, 118 actes de concession octroyés aux porteurs de projets et 96 permis de construire délivrés par les services de la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de la construction (DUAC)», a indiqué le wali, en marge d'une rencontre regroupant les investisseurs de la wilaya tenue à la salle de conférence de la cité administrative.

Il a ajouté, par ailleurs, que cette rencontre a pour objectif de «booster» l'investissement, notamment dans les zones d'activités, assurant de la disponibilité du foncier et encourageant les investisseurs à concrétiser leurs projets.

De leur côté, des investisseurs ont exposé certains problèmes qui entravent la réalisation de leurs projets citant, entre autres, la difficulté d'accès à certaines zones d'activités, l'absence de raccordement de certains lots au réseau d'électricité, de gaz et d'eau. Pour rappel, 786 millions de dinars, dont 326 millions de dinars provenant du budget de wilaya, ont été affectés récemment aux travaux d'aménagement de huit zones d'activités dans la wilaya de Jijel.