Le MAE de la RDC en visite officielle aujourd’hui en Algérie

Renforcer les relations d’amitié et de coopération



Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration

régionale de la République démocratique du Congo, Léonard She Okitundu, effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite officielle de deux jours en Algérie, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette visite, qui s'inscrit «dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui lient l'Algérie et la République démocratique du Congo, sera l'occasion pour les deux ministres de procéder à une évaluation de la coopération bilatérale et à l'examen des voies et moyens à même d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays», précise le communiqué. Le séjour du chef de la diplomatie de la République démocratique du Congo à Alger permettra également aux deux ministres de «se concerter sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun», ajoute la même source.