« Redbull BC One All star » : Finale national samedi prochain à Alger

Pour ceux qui aiment le Hip Hop et la danse urbaine, l’Algérie accueillera encore une fois le Redbull BC One Algeria cypher, samedi prochain, pour désigner celui qui représente le pays pour le last chance cypher, prévu à Zurich en suisse le 27 septembre de l’année en cours, où 16 finaliste des quatre coins du monde prendront part. En Algérie depuis le 22 avril, les All star effectuent une tournée de huit jours dans les régions Est et Ouest du pays pour passer du temps avec la communauté algérienne qui compte plus de 500 B-boys. Des workshops sont au programme au bénéfice des breakers où ils pourront démontrer, apprendre et partager cette culture particulière. La finale nationale se tiendra au niveau du théâtre des verdures des bois des arcades à Riad El Feth à Alger, au grand plaisir des jeunes férus de cette expression artistique contemporaine.

K. B.