Mois du patrimoine : Diverses activités à Djanet

Diverses activités culturelles ont été projetées à Djanet (Illizi) par l'association "Agherm Nedjahil'' dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), a-t-on appris dimanche dernier auprès de cette association culturelle locale. Une exposition d'artisanat traditionnel comportant des accessoires, outils et ustensiles anciens utilisés dans le foyer targui, des manuscrits et des photographies de sites touristiques de Djanet avec ses trois ksour, est organisée à cette occasion, a indiqué le président de l'association, Moussa Moussaoui. Placée sous le signe de "Notre identité à travers notre patrimoine'', le programme prévoit aussi des représentations théâtrales et des exhibitions folkloriques, en plus de concours de jeux traditionnels et d'art culinaire populaire, a-t-il ajouté. Une visite au ksar de Djahil à Djanet et des conférences sur le patrimoine de la région du Tassili N'ajjer, figurent aussi au programme de célébration du mois du patrimoine. L'objectif de ces activités est la valorisation et la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la région de Djanet pour, en plus de promouvoir le tourisme saharien, amener les jeunes générations à s'y intéresser car constituant l'identité culturelle des populations locale et un élément constitutif de l'identité algérienne de façon générale, a estimé M. Moussaoui.Le mois du patrimoine est également célébré dans les autres communes de la wilaya d'Illizi, par les associations locales et par les représentations de l'Office du parc culturel du Tassili, et ce à travers des expositions diverses.