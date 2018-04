Béchar : Hommage aux anciens enseignants des années 1970

C’est dans une atmosphère, à la fois très conviviale et pleine d’émotion que d’anciens élèves du CEM Moubarek El Mili de Béchar/Djedid, ont tenu à rendre un vibrant hommage, 40 ans après, à leurs anciens enseignants des années 70. Pratiquement tous devenus pères ou grands-pères, cadres, responsables, fonctionnaires dans différents domaines et même enseignants, ils ont tenu, à l’occasion d’une rencontre organisée au sein même de cet établissement du cycle moyen, qui les a accueillis voilà plus d’une quarantaine d’années, à gratifier une vingtaine de professeurs, toutes matières confondus et dont certains sont même venus d’autres wilayas. Beaucoup d’éloges et de reconnaissances proférées à l’intention de ces hommes du savoir qui, selon les témoignages mêmes des initiateurs de cette singulière et unique rencontre, ont su leur inculquer autant de connaissances que de valeurs morales et pour lesquelles ils leur sont, aujourd’hui, bien plus que reconnaissants. Une reconnaissance également tournée vers ceux qui ne sont plus de ce monde, mais qui se sont également aussi bien acquitté de cette noble mission. Leur évocation n’aura pas été sans laisser toute l’assistance, plongée dans un moment de recueillement, avant que ne soient remis à leurs familles des cadeaux, en leur inoubliable souvenir et au même titre que les enseignants présents dont on pouvait lire sur les visages, cette joyeuse expression, à la fois mêlée à un sentiment de nostalgie et un air de fierté, pour avoir été parmi ceux que l’on aura presque considérés comme des messagers. Autour d’une collation organisée à cette occasion et de prises de photos, il ne sera essentiellement agi que d’échanges de souvenirs de classe, de fourberies écolières, que toute l’assistance n’aura pas oubliés, quarante ans après.

Ramdane Bezza