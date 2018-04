Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste s’est rendu, hier aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire). Il s’agit du dénommé B. Noureddine dit «Abou Ali Zaoui» indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Ledit terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014, était en possession d’un fusil semi-automatique de type Simonov et une quantité de munitions», précise la même source. Ces résultats continus, réalisés par les unités de l’Armée nationale populaire le long de la bande frontalière, «confirment la persévérance et la détermination de nos forces armées à assurer la sécurité et la protection des frontières nationales», note le communiqué.