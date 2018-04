Salon international Annaba Siaha : 99 exposants présents

Le coup d’envoi de la deuxième édition du Salon international du tourisme «Annaba Siaha 2018» a été donné, hier, en présence de 99 exposants nationaux et étrangers. Parmi les participants, figurent l’Egypte, les Emirats arabes unis et la Tunisie qui a dépêché son consul. Les intervenants ont souligné que ce rendez-vous vise à mobiliser les opérateurs économiques nationaux et étrangers en vue d’échanger les expériences. Les organisateurs ont appelé à arrêter des prix accessibles aux touristes locaux pour leur permettre de connaitre leur pays et de participer à la réduction du transfert de devises.

B. Guetmi