20 heures après sa disparition : La petite Farah retrouvée

La petite Farah, âgée de 3 ans, portée disparue depuis vendredi en fin de journée, a été retrouvée, hier en début d’après midi saine et sauve, a-t-on appris des services de la wilaya. Près de 20 heures de recherches intensifiées déclenchées après l’alerte donnée par sa propre famille, la petite Farah a été localisée près d’une ferme appelée «El Behira» située à quelques mètres de la forêt de la Montagne des lions où l’enfant était en compagnie de sa famille. Des milliers de citoyens ont partagé via les réseaux sociaux l’alerte de sa disparition et certains ont contribué aux recherches dans les localités avoisinantes. Les services de sécurité ont mobilisé les moyens matériels et humains importants dans l’opération conduite par la gendarmerie, la police, la protection civile, la conservation des forêts et la fédération des pêcheurs. Les services de la gendarmerie nationale ont utilisé des patrouilles de recherche soutenues par un hélicoptère qui a permis de localiser les deux individus au milieu de la ferme, où a été retrouvée la petite fille, ont été arrêtés hier, a-t-on appris auprès des services de la Gendarmerie nationale qui a ouvert une enquête. Des personnes ayant assisté à la récupération de la fillette ont publié l’opération sur les réseaux sociaux.

Amel Saher