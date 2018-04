Union des cours et conseils constitutionnels arabes : M. Medelci aujourd’hui au Caire

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, prendra part à la tête d'une importante délégation aux travaux de la 10e Assemblée générale (AG) de l'Union des cours et conseils constitutionnels arabes prévue dès aujourd’hui a indiqué hier un communiqué de l'institution constitutionnelle. Les travaux de la 10e AG de l'Union des cours et conseils constitutionnels arabes porteront sur "l'examen et le débat de plusieurs questions réglementaires liées au développement de l'Union afin de concrétiser les objectifs ayant présidé à sa création et de renforcer ses relations avec les autres espaces, notamment la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA)", a précisé la même source. M. Medelci prendra également part aux réunions de la commission scientifique de l'Union des cours et conseils constitutionnels arabes qui traiteront du thème "Derniers développements constitutionnels dans le monde arabe : expériences de la justice constitutionnelle arabe en matière de droit à l'égalité et de liberté religieuse et culturelle".