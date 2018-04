NAHD : Cherfaoui opéré d’une fracture du péroné

Coup dur ! Fares Cherfaoui n’est pas allé au bout de la rencontre NAHD-MCA qui a vu les Sang et Or s’imposer au final par deux buts à un et perpétuer ainsi leur belle série d’invincibilité. Gravement blessé par un adversaire au cours d’une intervention sur un fait de jeu, le défenseur central du Nasria a été évacué en urgence à l’hôpital de Ben Aknoun. Souffrant d’une fracture du péroné droit, Fares Cherfaoui a été opéré dans la soirée de vendredi à samedi. Ses coéquipiers étaient d’ailleurs à son chevet avant d’être transporté au bloc pour lui remonter le moral. La nature de cette blessure n’étant pas anodine, Fares Cherfaoui voit sa saison s’arrêter précipitamment. Les médecins du NAHD ne se sont pas encore prononcés sur la durée de son indisponibilité, mais il devrait en avoir pour à peu près six mois, peut-être moins ; tout dépendra du processus de sa guérison. Fares Cherfaoui va sans doute faire en sorte d’être prêt pour la reprise du championnat, voire pour l’automne prochain.

Sur un tout autre sujet, le NAHD a enchaîné ce vendredi avec sa 19e rencontre sans défaite. Le Nasria vise clairement une place sur le podium. Un objectif largement dans les cordes de Bilel Dziri et ses joueurs.

Amar B.