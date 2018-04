Il a rejoint la Fédération de France en 1956 : Le moudjahid Salah Hannachi décédé

Le moudjahid Salah Hannachi est décédé à Bordj Bou-Arréridj, à l'âge de 90 ans, a-t-on appris jeudi du ministère des Moudjahidine. Né en 1928 dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, le défunt a rejoint les rangs de la Révolution de libération nationale en 1956, en tant que membre à la Fédération du Front de libération nationale (FLN) en France, au sein des groupes des fidaïs de la ville de Montbéliard (Le Doubs). Le défunt a participé dans plusieurs opérations ciblant la police française, avant d'être arrêté le 24 octobre 1959 et incarcéré dans une prison française où il avait subi toutes formes de torture. Après sa libération le 10 février 1961, feu Salah Hannachi a poursuivi son militantisme à l'étranger jusqu'au cessez-le-feu. Après l'indépendance, le défunt a pris part dans le processus d'édification du pays, jusqu'à sa mort, laissant derrière lui un parcours riche en sacrifices. En cette triste occasion, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, «priant Dieu le Tout Puissant de lui accorder Sa miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis».