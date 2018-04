Attaque contre des ressortissants africains

Pas de gang spécialisé à Oran



Les services de la wilaya d'Oran ont démenti l'existence de groupes cagoulés qui s'attaquent à des ressortissants africains qui se trouvent dans cette wilaya, selon un communiqué de presse dont l'APS a reçu un copie. «Ces informations erronées relayées sur les réseaux sociaux visent à altérer l'image et la réputation du pays sur les plans national et international, ainsi qu'à porter atteinte aux bonnes relations qui lient notre pays avec les pays africains amis et frères, y compris les ressortissants qui se trouvent à Oran», a indiqué la wilaya, dans le communiqué. La wilaya d'Oran a appelé les Africains qui se trouvent dans cette ville «à ne pas croire à ces mensonges», affirmant que «le traitement du phénomène de la migration se fait conformément aux lois et us, dans le respect total des droits de l'homme, sur la base des engagements internationaux de l'Algérie dans ce domaine», a souligné le communiqué. Les services de sécurité compétents «s'attellent à identifier les individus à l'origine de ces fausses rumeurs, en vue d'engager des procédures judiciaires à leur encontre», a conclu le communiqué.