M. Zitouni reçoit l’ambassadeur du Mozambique

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a passé en revue, jeudi, avec l’ambassadeur du Mozambique à Alger, Hipolito Pereira Zozimo Patricio, l’état des relations bilatérales et les moyens de leur développement, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, les deux parties ont évoqué «les relations historiques qui lient les deux pays sous la direction éclairée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika» et souligné «l’importance de préserver les relations privilégiées unissant l’Algérie et le Mozambique, et d’œuvrer à leur développement dans divers domaines au mieux des intérêts des deux pays», ajoute le communiqué. Le diplomate mozambicain a souhaité voir «ces relations se renforcer davantage au service des intérêts communs des deux peuples amis», a conclu le document.