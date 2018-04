Décès de l’ancien ministre sud-africain Zola Skweyiya : M. Zitouni signe le registre de condoléances

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a signé, hier au siège de l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger, le registre de condoléances, au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, suite au décès de l'ancien ministre et militant du parti du Congrès national africain (ANC), Zola Skweyiya, le 11 avril. «Je tiens, en cette douloureuse circonstance, à adresser, au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de solidarité, à la famille du défunt, tout en espérant que ces condoléances, sincères et fraternelles, puissent leur prêter davantage de force et de courage, en vue de surmonter cette pénible épreuve», a écrit M. Zitouni.

«L'Afrique du Sud perd, à travers la disparition du militant Skweyiya, l'un de ses vaillants enfants qui ont consacré leur vie à la lutte contre le régime de l'Apartheid, et pour l'indépendance de leur pays et son développement», a estimé le ministre. «Tout en m'inclinant à la mémoire du défunt, je prie Dieu de lui accorder Sa sainte miséricorde et de le rétribuer pour les nobles actions accomplies, des actions qui resteront gravées, en lettres d'or, sur les pages de la glorieuse histoire de votre pays ami», a conclu M. Zitouni.