M. Yousfi s’entretient avec le commissaire de l’autorité générale saoudienne de l’investissement

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, s’est entretenu hier à Riyadh (Arabie saoudite) avec le commissaire de l’Autorité générale saoudienne de l’investissement,Ibrahim Ben Abderrahmane El Omar, indique un communiqué du ministère. Cette entrevue s’est déroulée en marge des travaux de la 13e commission mixte algéro-saoudienne, co-présidée par M. Yousfi et le ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement, Madjed Ben Abdellah Al Qasabi, qui s’est tenue et aujourd’hui dans la capitale saoudienne, a ajouté la même source.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur l’échange d’expérience et de meilleures pratiques en matière de gestion de l’investissement. Selon la même source, M. Yousfi a eu également des entretiens avec les dirigeants de quelques sociétés saoudiennes a l’instar du président exécutif de la société Sabic spécialisée dans le domaine de la pétrochimie. Cet entretien a porté sur l’état et les perspectives de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la pétrochimie et des mines, a conclu le communiqué.