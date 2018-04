M. Hasbellaoui reçoit une délégation de la société bioMérieux

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu hier à Alger une délégation de la société bioMérieux conduite par son président-directeur général, Alexandre Mérieux, indique un communiqué du ministre.

"Les discussions entre les deux parties ont permis de relever une identité de points de vue concernant la nécessité de développer des programmes de coopération dans les domaines de la recherche et de la formation tant avec l'Institut Pasteur d'Algérie qu'avec les services hospitaliers dans la mesure où les services et unités de microbiologie quadrillent tout le pays et offrent de multiples opportunités de collaboration scientifique", précise la même source. Spécialisée dans le développement des systèmes de diagnostic et dans la lutte contre les maladies infectieuses, la société bioMérieux active en Algérie par le biais de sa filiale bioMérieux Algérie qui a été créée il y a près de 10 ans.

Pour rappel, la société bioMérieux active dans 150 pays et dispose de 43 filiales, dont bioMérieux Algérie. Elle développe et produit des solutions de diagnostic pour le diagnostic des maladies infectieuses principalement et active également dans le domaine du contrôle microbiologique industriel pour la gestion des risques de contamination des produits agroalimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques.