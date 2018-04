Comité ministériel mixte de suivi OPEP/non-OPEP : M. Guitouni demain à Djeddah

M. Guitouni prendra part, les 19 et 20 avril, aux travaux de la 8e réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP/non-OPEP (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) qui se tiendra à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Cette réunion sera consacrée aux développements récents du marché pétrolier international ainsi qu’à l’examen des niveaux de conformité des engagements de baisse de la production des pays OPEP et des pays participants non-membres de l’OPEP. Elle sera précédée par la réunion du Comité technique mixte OPEP/non-OPEP. Le JMMC est chargé de veiller à ce que les objectifs de la Déclaration de Coopération OPEP/non-OPEP adoptée le 10 décembre 2016 à Vienne par 24 pays producteurs de pétrole soient atteints grâce à la mise en œuvre effective des ajustements volontaires de production de pétrole. Le JMMC est composé de trois pays membres de l’OPEP (Algérie, Koweït et Venezuela) et de deux pays non-membres de l’OPEP (Russie et Oman).