Congrès mondial des auteurs de l’audiovisuel : Le cas africain évoqué à Alger

Les travaux du Congrès annuel des auteurs de l’audiovisuel, membres de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac), se sont ouverts hier à Alger. Coordonnée par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda), membre de la Cisac, cette rencontre qui se poursuivra aujourd’hui verra la participation d’une centaine d’auteurs et artistes, issus d’une trentaine de pays aux côtés du vice-président de la Cisac, Marcelo Pineyro.

Des experts et représentants de sociétés de droits d’auteurs, membres de la Cisac, devront évoquer lors de cette rencontre la situation des droits d’auteur de l’audiovisuel en Afrique. Le ministres de la Culture, Azzedine Mihoubi, de la Communication, Djamel Kaouane, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,Tahar Hadjar, étaient présents à l’ouverture de cette rencontre annuelle qu’abrite l’Algérie pour la première fois.