M. Bedoui aujourd’hui en République de Guinée

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite officielle en République de Guinée, à l'invitation ministre d'Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la Guinée, Abdoul Kabélé Camara, a indiqué hier, un communiqué du ministère de l'Intérieur. "Sur invitation de son homologue guinéen, ministre d'Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Abdoul Kabélé Camara, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, effectuera une visite officielle en République de Guinée les 16, 17 et 18 avril 2018", précise le communiqué. Il est à rappeler que M. Camara avait effectué une visite en Algérie en janvier 2017. Il avait, alors souligné que l'Algérie est "un grand pays où nous pouvons, avait-il affirmé, beaucoup apprendre des autorités, surtout dans ce monde assez trouble (...) et nous pourrions faire des échanges fructueux dans l'intérêt réciproque de nos deux pays".