Mme Eddalia rend visite à Birtouta aux familles des victimes

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia a rendu visite hier, dans la circonscription administrative de Birtouta, à des familles de victimes du crash de l’avion militaire, survenu mercredi dernier à Boufarik (Blida).

Accompagnée du wali délégué de la circonscription administrative d’El- Harrach et de responsables du ministère, Mme Eddalia a présenté, au nom du gouvernement, les condoléances et témoigné la compassion aux familles des soldats Athmane Charif (19 ans) et Ilyes Hamdane (23 ans) dans la localité de Tessala El Merdja et à celle de Ben Moussa Saidia (49 ans) dans la commune de Ouled Chebel. Les deux défunts, Athmane Charif et Ilyas Hamdane ont été inhumé hier, tandis que la famille de Ben Moussa Saidia, mère de 5 enfants âgés de 9 à 22 ans, attend encore la récupération de la dépouille de la défunte.

Selon un bilan communiqué par le ministère de la Défense nationale (MDN), le crash de l’avion militaire a fait 257 morts, dont dix membres de l’équipage. L’appareil de type Iliouchine, qui devait assurer le vol Boufarik-Tindouf-Béchar, s’est écrasé à 7h50 dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik dans un champ agricole inhabité.