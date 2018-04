BMS : vents et pluie sur plusieurs wilayas

Des vents forts, accompagnés de pluie, affectent depuis hier et aujourd’hui, plusieurs wilayas, annonce dans un bulletin météorologique spécial (BMS), l’Office national de Météorologie (ONM). «Suite à la présence de conditions dépressionnaires sur les régions Nord Sahariennes, des vents forts souffleront en rafales à partir de la matinée de ce samedi et ce, jusqu’à 21h.

Les vents de 60 à 70 km/h, peuvent atteindre ou dépasser localement les 80 km/h et réduire la visibilité sur la majeure partie des régions sahariennes», avertit la même source.

Les wilayas concernées sont Nâama, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Biskra, Ghardaïa, Ouargla et El Oued. Par ailleurs, de fortes pluies, parfois sous forme d’averses, continueront d’affecter les wilayas du Centre et de l’Est du pays, et ce, jusqu’au dimanche 15 avril à 12 h, est-il ajouté. Il s’agit des wilayas de Chlef, Ain Defla, Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdès et Tizi-Ouzou, où les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 60 mm durant la validité du bulletin. Dans les wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Bordj Bou Arréridj (nord), Sétif, Mila, Constantine et Guelma, les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm durant la validité du bulletin, soit jusqu’au dimanche 15 avril à 15 h.

A Batna, Oum El Bouaghi et Khenchela, où la validité du BMS prend fin le dimanche 15 avril à 9 h, les cumuls attendus atteindront ou dépasseront localement 40 mm, conclut le BMS.