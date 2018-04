Oujda, Capitale de la culture arabe 2018 : M. Mihoubi à la cérémonie d’ouverture

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a pris part hier au Maroc à la cérémonie d'ouverture de la manifestation "Oujda, capitale de la culture arabe 2018", a indiqué un communiqué du ministère de la Culture.

Le ministre algérien de la Culture "répond à l'invitation" de son homologue marocain Mohamed El Aaradj, ministre de la Culture et de la Communication. La manifestation "Oujda, capitale de la culture arabe 2018" qui s'étalera jusqu'au 29 mars 2019, met à l'honneur la culture et les arts propres à chaque pays arabe participant.

Initiée en 1996 par l'Unesco sur proposition de la Ligue arabe, la manifestation "Capitale de la culture arabe" vise à promouvoir la culture arabe et encourager la coopération dans les pays arabes. Alger et Constantine avaient été désignées "Capitale de la culture arabe", respectivement en 2007 et 2015.