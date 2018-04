Le numéro vert « 1527 » fonctionne en permanence

Le numéro vert «1527» est mis de façon permanente à la disposition des familles et des proches des martyrs, pour leur apporter toute information, orientation ou aide psychosociale, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

«Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme porte à la connaissance de l’ensemble des citoyens, que le numéro vert 1527 est mis de façon permanente à la disposition des familles et des proches des martyrs de l’accident de l’avion militaire, pour leur apporter toutes informations, orientations ou aides psychosociales», a précisé la même source.