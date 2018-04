Bouira : 2 casemates détruites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 9 avril, à Bouira (1re Région militaire), deux casemates pour terroristes contenant une bombe artisanale, une quantité de munitions, une plaque photovoltaïque, ainsi que des vivres, des médicaments, des effets vestimentaires et divers objets», précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire "ont saisi à Tamanrasset (6e RM), quatre véhicules tout-terrain, 2,7 tonnes de denrées alimentaires, 1.660 litres de carburant, ainsi que divers outils d’orpaillage". En outre, "(8,9) tonnes de thé destiné à la contrebande et (1.560) unités de différentes boissons ont été respectivement saisies à Ouargla (4e RM) et Oran (2e RM)". D'autre part, des détachements combinés de l’ANP "ont intercepté 25 immigrants clandestins de différentes nationalités à Sidi Bel Abbés, Tlemcen et Tamanrasset", rapporte également le communiqué.