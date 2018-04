Constantine : Saisie de 2.300 comprimés d’ecstasy

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la sûreté de wilaya de Constantine sont parvenus à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants opérant sur l’ensemble du territoire national, composé de 11 individus âgés entre 27 et 38 ans. Cette opération fait suite à 3 mois d’investigations ininterrompues, et l’arrestation des membres du réseau s’est effectuée en trois temps : deux d’entre eux avaient été appréhendés au niveau de la commune de Hamma Bouziane, suivi de sept autres à différents endroits de la wilaya, et enfin, les deux principaux fournisseurs en comprimés psychotropes, lesquels ont été arrêtés dans une autre wilaya. La fouille des véhicules utilisés par les trafiquants, ainsi que d’un local commercial situé dans la wilaya voisine a permis aux forces de l’ordre de mettre la main sur une quantité estimée à 2.300 comprimés d’ecstasy, des comprimés de prégabaline (Lyrica), du kif traité destiné à la vente, une somme d’argent représentant les revenus du négoce, des téléphones portables et des armes blanches de différents types. En outre, 5 voitures ainsi qu’une moto de grosse cylindrée ont été saisies. À l’issue des procédures pénales, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, principalement pour les motifs de constitution de bande organisée, possession et commercialisation de drogue et port d’armes prohibées.

Issam B.