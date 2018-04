Mila : Démantèlement d’un réseau de vol de bétail

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune de Ferdjioua a démantelé un réseau régional spécialisé dans le vol du bétail dans la wilaya de Mila et ses régions limitrophes, a-t-on appris lundi dernier auprès du groupement territorial de ce corps sécuritaire. Cinq individus impliqués dans cette affaire ont été arrêtés à l’issue de cette opération qui a débuté par un contrôle effectué la semaine dernière par les services de la Gendarmerie nationale de la commune de Ferdjioua, à la mechta de Teraset, sur un tronçon de la route nationale (RN) 77 A reliant Ferdjioua à la localité de Bouhatem (Nord de Mila), où trois individus ont été appréhendés, a précisé la même source.

Les mis en cause, des repris de justice, étaient à bord d’un véhicule immatriculé dans la wilaya de Batna, selon la même source qui a indiqué que les conclusions de l’enquête ont prouvé l’implication des personnes arrêtées dans le vol du bétail. Des investigations approfondies ont permis également l’identification et l’arrestation de deux individus originaires des wilayas de Batna et de Guelma, tandis que le troisième complice, de la commune de Meziraâ (Biskra), demeure activement recherché, a-t-on ajouté de même source.

Les relevés téléphoniques des individus arrêtés font état d’une éventuelle implication d'autres personnes dans ce réseau de vol du bétail, a-t-on fait savoir, notant que deux véhicules ont été saisis et 44 moutons récupérés suite à cette enquête.

Les mis en cause dans cette affaire de vol du bétail ont été présentés dimanche soir devant le tribunal de Ferdjioua qui les a mis sous mandat de dépôt.