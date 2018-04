Chéraga : Arrestation de l'auteur d'un homicide et de ses complices

La Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Chéraga a arrêté l'auteur d'un homicide, ayant coûté la vie à un jeune homme, âgé de 25 ans à Chéraga, ainsi que deux de ses complices dont une femme âgée de 38 ans, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger.

Les trois mis en cause, à leur tête le principal accusé, âgé de 45 ans, ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga qui a ordonné leur placement en détention préventive pour «homicide volontaire avec préméditation», note le communiqué. L'enquête a été instruite sur la base de renseignements indiquant qu'une personne avait été brulée dans une baraque. A l'issue des investigations, les éléments de la gendarmerie ont réussi à identifier le coupable et ses complices.

Suite à une violente dispute ayant éclaté entre le principal accusé et la victime sur la baraque, la victime a été tuée à coups de poignard».

Afin d'effacer les traces du meurtre, le mis en cause et ses complices ont brulé le corps à l'intérieur de la baraque.

Après enquête, l'accusé, arrêté dans une ferme à Chéraga «a reconnu avoir commis ce meurtre», conclut le communiqué.